Sous dels funcionaris

L’entesa assolida entre el Govern i els sindicats sobre l’augment salarial dels treballadors públics suposa un pas rellevant per posar fi a una negociació llarga i complexa que s’havia convertit en una reivindicació recurrent dels darrers anys. El preacord, que preveu millores salarials tant en la banda base com en la progressió per antiguitat, aspira a corregir disfuncions derivades de la congelació del GAdA i a fer més atractiva la funció pública, especialment en les categories d’entrada. Més enllà de les xifres concretes –un augment mitjà del 10% i la reassignació a les bandes salarials segons l’experiència–, el pacte també inclou altres mesures, com ara l’increment del pressupost per a formació o el reconeixement de l’antiguitat del personal interí, elements que apunten una visió més estructural i de llarg termini de la política retributiva del país. Tanmateix, la satisfacció dels agents implicats ha estat desigual. Si bé el Sindicat de l’Ensenyament Públic ha valorat l’acord com a “equilibrat dins de les limitacions pressupostàries”, altres veus, com ara la del representant del cos de policia, han expressat reticències sobre el ritme del procés i sobre el fet que els detalls definitius encara no estiguin tancats. La reunió prevista per a la setmana vinent, en què s’acabaran d’ajustar els paràmetres tècnics i es concretaran les xifres finals, serà clau per validar la solidesa i l’abast real d’aquest acord. Mentrestant, la promesa del Govern de destinar tres milions d’euros aquest mateix any i d’elevar progressivament la despesa fins als dotze milions anuals el 2027 evidencia un compromís pressupostari que, si bé no resol totes les demandes històriques, marca un punt d’inflexió en la política de recursos humans de l’administració. Caldrà veure si l’entesa es consolida legislativament a la tardor, tal com s’ha anunciat, i si en el tràmit parlamentari es mantenen els equilibris assolits entre les parts negociadores, tot garantint-ne la viabilitat futura.