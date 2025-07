Psicòleg a la CASS

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La incorporació dels serveis de psicologia i neuropsicologia a la cartera de la CASS representa un pas endavant molt rellevant per al sistema sanitari andorrà i una millora tangible per al benestar de la ciutadania. L’elevada demanda registrada des de l’entrada en vigor de la cobertura psicològica l’octubre del 2023 –amb més de 1.300 persones beneficiàries i més de 8.000 actes mèdics en menys d’un any– confirma no tan sols la necessitat d’aquesta prestació, sinó també el seu bon ús i la maduresa de la població a l’hora de recórrer a suport emocional i terapèutic. Aquestes xifres constaten que la cobertura no ha estat una mesura accessòria o decorativa, sinó un recurs ben enfocat que, a més, contribueix a la prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental. En aquesta línia, la incorporació progressiva de la neuropsicologia suposa un pas complementari i necessari, especialment per a aquells pacients –infants i adults– amb trastorns cognitius que afecten funcions executives com la memòria, l’atenció o el llenguatge. Malgrat la complexitat d’integrar aquesta disciplina dins del sistema sanitari per la seva especificitat i estructura més rígida, la voluntat d’articular un servei regulat, amb criteris d’accés clars, una remuneració definida i un sistema d’avaluació, reforça la solidesa de la decisió política. També cal destacar el criteri prudent d’aplicar un període de prova i d’adaptació, així com les condicions exigides per als professionals que hi podran exercir. L’obertura a sessions no presencials afegeix flexibilitat i eficiència al model. La salut mental i la cognitiva ja no poden restar en segon pla dins dels sistemes públics, i Andorra ha fet un pas valent i exemplar. Ara el repte és consolidar i millorar aquests serveis, garantir-ne l’accessibilitat i acompanyar-los d’una sensibilització social continuada per reduir estigmes i fomentar una cultura de cura emocional i neurocognitiva normalitzada i accessible per a tothom.