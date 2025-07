Una solució satisfactòria

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El pacte extrajudicial s’ha culminat quan tot just els veïns del número 28 de l’avinguda Santa Coloma poden tornar als domicilis, un cop finalitzats els treballs de reparació i reforma de l’edifici. El número 28 és un dels dos afectats per les esquerdes que van obligar a l’evacuació per garantir la seguretat dels veïns. L’altre, el número 30, era un hotel que en aquell moment allotjava majoritàriament treballadors temporers i encara no s’han escomès els treballs perquè torni a tenir activitat. L’acord comunicat formalment ahir pel comú d’Andorra la Vella evita litigis costosos i llargs, i demostra capacitat d’entesa perquè cadascú assumeixi la part de culpa. Aquelles esquerdes van aparèixer coincidint amb l’excavació per a l’edificació d’una promoció immobiliària aixecada just al davant dels edificis afectats i els propietaris van focalitzar de seguida l’origen del problema en l’obra. Després, informes tècnics corroborarien que en efecte tenia una responsabilitat elevada en els danys. El pacte extrajudicial ho tradueix en el 75% d’una factura que s’aproxima al milió i mig d’euros, i que inclou el cost de la detecció, reparació i consolidació dels immobles. El 25% restant se’l reparteixen el comú (15%) i els propietaris afectats (10% entre els dos). Els citats informes també revelaven que filtracions d’aigua potable i residual havien agreujat els problemes estructurals dels blocs. La corporació podrà recuperar una suma que ronda els 433.000 euros de les quantitats que va invertir al seu dia no tan sols en treballs per intentar assegurar els immobles, també en el reallotjament dels veïns fins que aquest suport econòmic es va extingir. El conflicte ha estat llarg, les esquerdes inicials van aparèixer el maig del 2022 i la primera evacuació veïnal va ser a principi del 2023. Després, n’hi va haver una segona i definitiva a l’agost. Però ho podia haver estat més si els implicats s’haguessin entestat que es resolgués en seu judicial. L’acord econòmic i l’avançament de les obres perquè els inquilins tornin a casa seva tanquen satisfactòriament l’afer.