Nova societat per digitalitzar

La presentació del projecte de llei per transformar Andorra Digital en una societat pública amb personalitat jurídica pròpia és una acció estratègica per afrontar amb garanties els reptes que imposa l’acceleració tecnològica global. El Govern, a través del ministre Marc Rossell, respon així a una demanda del Consell General amb una proposta que no suposarà increments pressupostaris ni reorganitzacions significatives, però sí una reestructuració fonamental per avançar cap a un model de gestió més eficient i adaptat a les necessitats digitals. L’aliança amb Andorra Telecom, que passarà a tenir un 25% de la nova societat, esdevé un moviment coherent amb les col·laboracions prèvies entre ambdues institucions i reforça la capacitat operativa d’Andorra Digital en el desplegament d’infraestructura i serveis de cara a assegurar la connectivitat en un futur tecnològic dominat pel 5G i la fibra òptica. Aquesta estructura mixta permetrà mantenir sota el seu paraigua projectes clau, com ara l’Agència Nacional de Ciberseguretat, l’Agència de la Intel·ligència de la Dada, el Centre de Benestar i Competències Digitals o la interoperabilitat entre administracions. El fet que la nova societat neixi després d’un estudi comparatiu amb altres països referma que el model triat no tan sols és adaptat a la idiosincràsia andorrana, sinó també alineat amb les millors pràctiques internacionals. S’està davant una oportunitat ineludible per consolidar la governança digital, impulsar la seguretat tecnològica i construir una administració més pròxima i eficient. El país ha d’estar preparat per evolucionar no tan sols amb eines, sinó també amb estructures que permetin una execució àgil i una visió estratègica compartida entre el sector públic i el tecnològic. La creació d’Andorra Digital marca un abans i un després en l’aposta per una digitalització amb capacitat real de transformació i que garantirà que la innovació no sigui només un concepte institucional, sinó una realitat tangible i efectiva en el dia a dia de la ciutadania, amb impacte directe en els serveis.