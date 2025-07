Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’estadística de la població és un indicatiu del fenomen. El col·lectiu d’origen portuguès perd pes de manera progressiva, una constatació que no arriba nova immigració procedent del país lusità, però també que en marxa d’establerta. Malgrat que tampoc es pot obviar la derivada dels ciutadans d’aquest origen que es nacionalitzen, persones amb representativitat en el teixit social de la comunitat constaten la pèrdua d’atractiu d’Andorra. Si la destrucció de llocs de feina de la gran crisi que va tenir l’origen el 2008 va causar un gran impacte en la comunitat, ara la feina ja no és el problema, ho és el cost d’una necessitat essencial com és l’habitatge. La consellera de les comunitats portugueses constata com el retorn ja no és només una decisió vital de persones que es jubilen i que s’estableixen de nou al lloc d’origen perquè hi tenen casa, família i les despeses bàsiques del dia a dia són més econòmiques. Ara ja també són famílies en edat de treballar que fan el desplaçament a la inversa per la gran dificultat de trobar una vivenda assequible i perquè Portugal també ofereix oportunitats laborals i cerca recuperar població emigrada. Òbviament, la petjada lusitana segueix molt present al país, hi ha molt arrelament i continuen sent un col·lectiu implicat en la difusió de les seves tradicions i cultura a Andorra, com demostren esdeveniments com O Feirão, que es va organitzar ahir a la capital, la desena edició d’una trobada de música i danses tradicionals i mostra gastronòmica. Però aquests moviments són exemple dels canvis que està experimentant Andorra en la composició social i en la incidència que hi té que és un lloc menys atractiu per a treballadors que abans l’haurien triat, i també que residents ja establerts marxen per les dificultats de desenvolupar un projecte de vida. No es tracta de fer alarmisme, és un toc d’atenció que no tan sols implica el Govern. El teixit empresarial ha de reflexionar sobre si realment està fent tot el que toca per mantenir i captar treballadors. O si ja va bé un sistema de rotació infinit per estalviar costos laborals.