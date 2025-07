El test dels canvis al bus

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Una de les novetats que han provocat més soroll ha estat l’eliminació de la línia circular, la que ha servit fins ara com a transport entre les parròquies centrals. La mobilització ciutadana contra la supressió –expressada en la recollida de gairebé sis-centes firmes– ha aconseguit que el Govern introdueixi una nova parada a l’L2, la que uneix la vall central amb Encamp, per tal de donar cobertura als veïns de la zona escaldenca del Pessebre, una part persones grans, amb mobilitat reduïda, que la usaven per a desplaçaments bàsics del dia a dia. No són els únics descontents. Qualsevol reorganització d’envergadura genera neguits i, en aquest cas, especialment si els afectats són usuaris habituals que veuen que les seves rutines es trastoquen, que no es cobreix ben bé el seu desplaçament, que potser fins i tot han de canviar de vehicle per arribar a serveis bàsics com ara l’hospital –s’hi trobaran els usuaris de la línia d’Ordino. Acontentar tothom és complicat, però l’objectiu ha de ser sempre assolir el grau més elevat de satisfacció. En aquest cas amb una raó de pes: si l’objectiu és que el servei segueixi creixent el resultat no hauria de ser el contrari, la pèrdua d’usuaris. El test arrenca dilluns i és d’esperar cintura per part de la secretaria d’Estat de Transports que encapçala David Forné per fer modificacions si la posada en pràctica indica disfuncions rellevants. La filosofia de la reordenació és bona, més agilitat per connectar la vall central amb les parròquies altes, el nucli laboral i de serveis principal –també d’oci i lleure– amb el lloc de residència de cada cop més ciutadans. I té raó el secretari d’Estat a apuntar la contribució necessària dels comuns, referint-se concretament al projecte de línia conjunta entre Andorra la Vella i Escaldes que van anunciar els comuns respectius quan arrencava el mandat i que encara no s’ha materialitzat. Les corporacions tenen un rol essencial perquè la xarxa pugui aspirar a ser més extensa i a donar servei a un nombre més elevat de ciutadans. Més coordinació entre administracions seria desitjable.