Reformes penitenciàries

Les reformes presentades pel Govern per millorar el funcionament del centre penitenciari de la Comella representen un pas significatiu cap a un model més modern, enfocat en la reinserció i en el benestar tant dels interns com del personal que hi treballa. La reducció dels temps per accedir al règim de semillibertat per a delictes no greus, la disminució de la presó provisional i la major compensació per bona conducta no tan sols responen a criteris d’eficiència, sinó que també reforcen el principi que la presó no ha de ser només un espai de càstig, sinó també d’oportunitat per redreçar trajectòries vitals i facilitar una transició progressiva cap a la llibertat. A més, la modificació del Codi Penal perquè determinats delictes permetin als interns sortir durant el dia i aportar a la societat amb treballs comunitaris introdueix una visió constructiva de la pena, que incideix en la responsabilitat individual i el retorn positiu al teixit social. En paral·lel, la millora de les condicions dins del centre –amb més hores d’activitats a l’exterior de la cel·la, reforç dels serveis sanitaris i educatius, i l’ampliació del nombre de professionals especialitzats– contribueix a humanitzar l’estada penitenciària i a preparar millor els reclusos per a la seva reintegració amb garanties. També cal destacar les mesures dirigides a dignificar i reforçar la tasca dels funcionaris, amb més agents, millores retributives, formació contínua i possibilitats de promoció interna, que afavoreixen un entorn de treball més estable i professionalitzat. Tots aquests canvis, que combinen fermesa amb una mirada social i pedagògica, apunten cap a una política penitenciària més equilibrada, eficaç i adaptada als reptes actuals. Aconseguir una convivència més positiva dins del centre i millorar l’eficàcia de la reinserció suposa, a mitjà i llarg termini, una inversió per a tota la societat, ja que minimitza la reincidència i afavoreix el retorn responsable a la comunitat. És, per tant, una direcció encertada que cal consolidar amb recursos, continuïtat i voluntat política sostinguda.