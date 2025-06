Els límits del turisme

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tot i que el turisme es manté com un dels pilars fonamentals de l’economia andorrana, els darrers indicadors publicats apunten cap a una desacceleració preocupant que afecta de manera directa la capacitat de creixement i de sostenibilitat del sector. L’informe de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç corresponent al segon semestre del 2024 confirma que, malgrat que l’activitat turística continua en nivells elevats, els signes de saturació, desgast i vulnerabilitat estructural són cada vegada més evidents. El principal obstacle per al desenvolupament del sector és l’increment sostingut dels costos de subministrament i dels béns essencials, una realitat que afecta el 74% de les empreses hoteleres i que redueix els marges de benefici malgrat la inflació moderada a escala general. A aquest factor, s’hi afegeix una altra càrrega significativa: l’augment dels costos d’explotació, que incideix negativament en un 61% de les empreses, i la persistent dificultat per trobar personal qualificat, una problemàtica estructural que condiciona el funcionament ordinari del 45% dels establiments. Aquest conjunt de pressions coincideix amb una moderació en el creixement del nombre de turistes i de pernoctacions, que, tot i marcar noves xifres rècord –2,2 milions de visitants i 3,4 milions de pernoctacions entre el juliol i el desembre–, mostren increments molt més discrets que en períodes anteriors. El 37% dels establiments assegura haver venut menys, i només un 31% valora com a positiva l’evolució del negoci, cosa que apunta a un canvi de tendència que pot tenir conseqüències rellevants si no es corregeix. En paral·lel, destaca l’augment del turisme de llarga distància –amb un increment de l’11,5%– com a oportunitat estratègica per diversificar i desestacionalitzar l’oferta. Tanmateix, la dependència del turisme de proximitat i la forta competència internacional exigeixen una resposta immediata i coordinada. Les propostes de la Cambra –més formació, digitalització i mesures per millorar l’eficiència i l’accés a talent– són un full de ruta coherent que caldrà posar en pràctica amb determinació.