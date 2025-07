Les paraules del Copríncep

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El primer discurs del Copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano després del jurament a l’hemicicle parlamentari ha esdevingut una mostra d’equilibri entre el respecte a la tradició i la voluntat d’obertura a la realitat institucional i social d’un Estat modern com Andorra. Amb un to serè i reflexiu, el bisbe d’Urgell va fer un exercici de plena integració en el marc constitucional andorrà, projectant una imatge de cooperació institucional que mira al futur sense renunciar al passat. El concepte de “fidelitat creativa”, formulat pel mateix Copríncep, sintetitza amb encert el repte que afronta: el de ser pastor d’una Església i, alhora, representant d’un cap d’Estat compartit, en un país que es defineix com a aconfessional, plural i democràtic. La referència a la “laïcitat positiva” i a la “sana cooperació” estableix un terreny comú per al diàleg, evitant confrontacions estèrils i facilitant ponts per afrontar qüestions complexes com la de l’avortament, que, tot i no ser esmentada explícitament, va planar en el rerefons del discurs. La intervenció del nou Copríncep es va desplegar amb una naturalitat institucional destacable, intercalant referències al Concili Vaticà II, a la doctrina pontifícia i als valors de la societat andorrana, a la qual es va oferir com a servidor. El reconeixement a les arrels cristianes d’Andorra no va excloure la valoració positiva de la seva diversitat cultural i religiosa, i l’apel·lació a construir un país més fratern i just va reforçar un missatge que transcendeix el càrrec per connectar amb la ciutadania. Serrano va presentar una visió de país on la dignitat humana, la justícia social, la protecció del medi ambient i el suport als col·lectius vulnerables són prioritaris. Amb aquest to aperturista, el nou Copríncep episcopal obre una etapa que convida al diàleg lleial, al respecte institucional i a l’harmonització possible entre el servei religiós i la representació constitucional, fent honor a la doble tradició que sustenta el coprincipat.