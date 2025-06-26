Parc d’habitatge públic
El desbloqueig dels pisos de Canillo activa una nova fase d’adjudicacions d’habitatge públic arreu del país
El tancament imminent del procés d’adjudicació dels habitatges de Sant Joan de Caselles, a Canillo, suposa un pas positiu i necessari després d’un camí marcat per les renúncies i les gestions complexes. El fet que vuit pisos ja estiguin adjudicats, dotze més a punt de formalitzar-se i només dos pendents d’un nou concurs reflecteix l’esforç sostingut per desencallar una situació que havia generat incertesa. Aquesta resolució no només posa punt final a un episodi convuls, sinó que obre la porta a activar l’adjudicació d’altres promocions públiques que estaven aturades a l’espera de tancar aquest capítol. Els 14 pisos de la Roureda de Sansa, els 20 de l’antic hotel Hermus i, posteriorment, els 70 de Ribasol i els prop de 80 repartits entre Borda Nova 1, Font del Ferro i Coll d’Ordino entren ara a la cadena de posada en circulació, la qual cosa dona continuïtat al compromís institucional d’incrementar l’oferta d’habitatge assequible. La política d’habitatge del Govern fa un salt quantitatiu i qualitatiu amb una planificació que preveu posar en circulació 500 pisos fins al 2027, tots ja licitats, adjudicats o en construcció. En aquest marc, la licitació del nou edifici al carrer Terra Vella d’Andorra la Vella representa un exemple d’aquesta voluntat transformadora: 42 nous habitatges en un projecte que combina funcionalitat, urbanisme modern i col·laboració institucional, gràcies a la cessió del terreny per part del comú de la capital. Amb espais mixtos i 52 places d’aparcament, aquesta nova promoció respon a una demanda estructural de la societat andorrana, en què l’accés a l’habitatge digne i a preu assequible s’ha convertit en un dels principals reptes socials. És en aquesta línia que cal valorar positivament el desplegament del parc públic de lloguer, no només per les xifres que representa sinó també per l’efecte reequilibrador que pot tenir en el mercat i per la resposta que ofereix a centenars de persones que esperen una solució real i efectiva per viure dignament al país.