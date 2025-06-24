Fase decisiva de la negociació
Govern i sindicats han d’assolir un acord just que conciliï reconeixement professional i sostenibilitat econòmica
Les converses entre els representants dels cossos especials i del conjunt de funcionaris amb el Govern han entrat en una fase decisiva, amb la mirada posada a trobar una solució justa i equilibrada que permeti compensar els treballadors públics amb més antiguitat pels anys en què no es va aplicar la gestió de l’acompliment. L’objectiu és definir un mecanisme de reconeixement que no es vegi neutralitzat pels increments de base salarial previstos per Funció Pública, especialment en aquells casos en què l’absència d’incentius ha coincidit amb l’etapa final de la carrera professional. Es tracta d’una qüestió complexa, que requereix una anàlisi tècnica precisa i una capacitat negociadora sòlida per part de totes les parts implicades. La proposta del Govern d’incrementar les bandes salarials entre un 1 i un 10% per als funcionaris segons l’antiguitat pot representar un avenç, però també planteja desequilibris que cal corregir perquè la compensació pel no GAdA no acabi sent absorbida pels nous trams salarials. La petició de càlculs diferenciats i escenaris alternatius mostra una voluntat constructiva per part dels sindicats, que han proposat consensuar, entre els mateixos treballadors, quina opció s’ajusta millor a la realitat i les expectatives de cadascun. En aquest escenari, la responsabilitat de les parts és màxima, especialment ara que s’ha fixat un calendari clar amb una reunió decisiva prevista per al 30 de juny. Davant una qüestió tan sensible, que afecta la carrera de centenars de professionals que han dedicat dècades al servei públic, cal que les negociacions es duguin a terme amb rigor, amb voluntat d’entesa i amb la mirada posada en l’interès general. La solució que se n’ha de derivar no pot ser parcial ni improvisada: ha de tenir en compte la sostenibilitat econòmica, però també el reconeixement merescut dels qui han vist aturades les seves perspectives de progressió. Tant el Govern com els sindicats han de saber llegir aquest moment amb intel·ligència i responsabilitat per garantir un acord que reforci el compromís amb l’administració pública i amb el futur d’Andorra.