La salut mental té un preu
Generen baixes més llargues, dificulten la reincorporació laboral i tenen un cost creixent per al sistema públic
La despesa en prestacions per incapacitat temporal va tocar sostre l’any 2024 amb 68,34 milions d’euros destinats a cobrir la pèrdua de capacitat laboral, segons la memòria de la CASS. L’augment del 6 % respecte a l’any anterior no es deu exclusivament a la revalorització dels salaris indexats a l’IPC, sinó també a una durada mitjana més llarga de les baixes, especialment en casos vinculats a trastorns mentals i problemes musculoesquelètics. Els trastorns mentals, tot i representar un nombre menor de casos, concentren la durada mitjana més alta, amb 98 dies per procés. El seu impacte econòmic i organitzatiu és notable, i la dificultat en la reincorporació laboral o les recaigudes agreugen el panorama. Els psicòlegs alerten d’un augment transversal d’aquestes patologies, sovint relacionades amb l’estrès i la precarietat laboral. El COPSIA reclama mesures estructurals com ara la inclusió de la salut mental en els protocols laborals i la regulació de les consultes en línia. Alhora, les lesions de l’aparell locomotor, com les lumbàlgies o els dolors musculars, són la principal causa de baixa en volum i també acumulen una durada superior a la mitjana. Aquestes dues tipologies de patologies concentren la major part del cost total, malgrat que el 40 % de les baixes no superen els 15 dies. La persistència d’alguns diagnòstics obliga a un seguiment específic, com reconeix la mateixa CASS. Malgrat no proposar mesures normatives immediates, demana més vigilància sobre la durada i l’impacte d’aquests casos. L’equilibri financer de la branca general depèn de l’eficàcia amb què es gestionin aquestes tendències. La resposta no pot ser només reactiva. Cal actuar des de la prevenció, la promoció del benestar laboral i l’atenció primerenca. Si no s’hi intervé ara amb decisió i estratègia coordinada entre CASS, Govern i empreses, el sistema continuarà acumulant pressió i perdent eficiència. Només una acció conjunta podrà revertir la tendència actual i garantir una cobertura justa, sostenible i adaptada a les necessitats reals