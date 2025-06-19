Debat d’orientació política
El cap de Govern, Xavier Espot, exposa les línies prioritàries de l’executiu en un debat d’orientació política clau
El debat d’orientació política celebrat al Consell General ha permès al cap de Govern exposar de manera estructurada les línies mestres de l’acció executiva per als mesos vinents. Xavier Espot va abordar qüestions centrals, com ara la naturalesa jurídica de l’acord d’associació amb la Unió Europea, sobre la qual va informar que dependrà d’una decisió política dels estats membres, un cop descartada l’obligatorietat jurídica de considerar-lo mixt. Aquest element esdevé clau per avançar cap al referèndum, que continua pendent de data. En paral·lel, el cap de Govern va reiterar la voluntat de mantenir el Coprincipat parlamentari i defensar els drets reproductius com a línies irrenunciables en el marc del debat sobre la despenalització de l’avortament. Pel que fa a les polítiques socials, l’habitatge va ocupar un lloc destacat, amb la proposta d’un programa de lloguer garantit per mobilitzar pisos buits, i el compromís de mantenir les mesures de contenció, com ara la congelació dels lloguers. En matèria educativa, es va subratllar l’aposta per l’ús responsable de la tecnologia a les aules, mentre que en sanitat es va destacar l’ampliació dels serveis d’atenció primària i la consolidació d’especialitats com la patologia mamària. L’economia i la diversificació van tenir protagonisme amb l’anunci de l’espai Catsa per a empreses emergents i start-ups, i el projecte del Centre Nacional d’Emergències. També es va informar sobre l’estat de les infraestructures de transport, amb la previsió que l’heliport estigui plenament operatiu la primavera vinent i la possibilitat d’ampliar les connexions aèries. Finalment, Espot va insistir en la urgència de reformar el sistema de pensions i va apel·lar al consens per garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini, amb mesures com ara l’allargament voluntari de la vida laboral o la creació de sistemes complementaris. El conjunt de propostes presentades reflecteix una agenda àmplia i multidimensional que abraça els grans reptes del país i que, a partir d’ara, haurà d’anar concretant-se en mesures efectives i aplicables.