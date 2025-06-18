Reacció a la falta de metges
No acreditar el coneixement del català haurà d’estar molt justificat per no cobrir els que no ho facin per desídia
El president del Col·legi de Metges posava de manifest fa uns dies la tensió que viuen un nombre notable d’especialitats per la falta de professionals. La problemàtica s’arrossega des de fa temps i es tradueix en les dificultats dels pacients per aconseguir cita a les àrees més saturades, més temps d’espera que impacta en la qualitat assistencial. Ara el Govern mou fitxa amb l’impuls de modificacions a la Llei de professions titulades de la salut i a la d’immigració per salvar barreres legals que dificulten la contractació de professionals estrangers; aquesta segona, en els termes que ja fa alguns mesos va plantejar la direcció general del SAAS. Es tracta de potenciar l’atractiu que pot tenir el règim de compte propi per a facultatius estrangers, però garantir-se que també facin guàrdies a l’hospital, un altre dels serveis necessaris i tensionats en algunes especialitats. Ara el permís per compte propi impedeix la contractació al SAAS i això es resoldrà amb la modificació legislativa –si prospera. I la segona és l’ampliació del permís de curta durada per permetre que un facultatiu no resident treballi a Andorra fins a 90 dies l’any i no els 30 actuals. Una altra de les modificacions rellevants i que pot aixecar més polèmica és la rebaixa sobre el requisit del català: als dos anys de marge que tenen ara els professionals per obtenir el títol B2 es podran sumar pròrrogues per causes de força major o interès general. Un pacient ha de tenir el dret a ser atès en la llengua oficial del país i la necessitat que el sanitari acrediti un diploma oficial ha suposat un gran salt endavant. En un context com l’actual ha de prevaldre la necessitat de recursos humans d’un servei bàsic, sí, però amb condicions. No acreditar el coneixement exigit haurà d’estar molt justificat i acotat. No hauria de convertir-se en un paraigua per als professionals que no estudien l’idioma per desídia. Dit això, caldrà veure l’efecte dels canvis, però el ministeri ha de seguir treballant segur al voltant de la captació i retenció de talent. Es necessiten metges arreu i la competència és gran.