Nova empenta al bus
El transport públic millora recorreguts i cobertura per fer front a un cotxe privat cada cop més innecessari
Andorra viu un segon gran impuls en el sistema de transport públic. Després de l’impacte positiu de la gratuïtat del servei, el Govern ha anunciat una reorganització profunda amb noves línies, més cobertura i més rapidesa. Aquestes mesures no tan sols responen a una demanda creixent dels usuaris, sinó que evidencien la voluntat de reduir la dependència del vehicle privat en un país amb greus problemes d’aparcament, embussos i costos elevats per als conductors. La creació de línies exprés a Canillo, Soldeu, el Pas de la Casa i Ordino, així com la nova connexió entre la Massana i Andorra la Vella, amb l’L7, són respostes concretes a necessitats reals. La interconnexió a FEDA entre valls i la prolongació del servei fins a la Cortinada amplien la cobertura territorial i resolen mancances detectades. I tot això, sense incrementar la despesa pública. Aquests avenços són fruit d’un procés participatiu amb més de 300 propostes recollides. La creació d’una superparada a Prada Ramon, l’optimització de recorreguts i l’aposta per la velocitat comercial posicionen el bus com una opció ràpida i pràctica. Mentre el cotxe privat continua sent sinònim de despesa, pèrdua de temps i frustració, el transport públic ofereix una alternativa còmoda, accessible i sostenible. El lema Agafa el teu bus no és només un eslògan encertat, sinó una crida directa a una nova manera de moure’s pel país. Cada vegada més ciutadans comproven que arribar puntual, evitar col·lapses i estalviar diners és possible si deixen les claus del cotxe a casa. Amb trajectes més directes, menys parades innecessàries i una cobertura que augmenta un 16%, la xarxa d’autobusos s’adapta millor al territori i al ritme dels usuaris. El nou disseny també descarrega les línies que abans assumien funcions duplicades i facilita les connexions entre valls. A més, permet repensar l’ús de l’espai públic, avui saturat de cotxes, amb una mirada més humana i ecològica. No es tracta només de moure persones, sinó de transformar hàbits i construir una mobilitat intel·ligent.