Alerta dels hotelers
Sense estabilitat laboral, sous dignes i habitatge, la continuïtat del model queda greument compromesa
L’estiu comença amb un crit d’alerta del sector turístic. La Unió Hotelera(UHA) ha advertit que la manca de personal posa en perill l’obertura total dels establiments i la qualitat del servei durant la temporada estiuenca. La patronal denuncia que el sistema de quotes laboral ha quedat desfasat i demana al Govern una flexibilització immediata per garantir els recursos humans necessaris. El problema no és nou. Fa temps que els hotelers assenyalen les dificultats per cobrir llocs de treball, però la situació s’agreuja amb un mercat laboral global canviant i una Andorra cada cop menys competitiva per atreure treballadors. Les condicions actuals, amb una oferta d’habitatge limitada, preus elevats i dificultats per a la integració, expulsen talent i limiten la capacitat d’acollida del país. L’impacte va més enllà del sector turístic: posa en risc un model econòmic que depèn en un 40% del PIB del turisme. A més, les xifres són clares: només l’estiu representa un 25% de l’activitat turística, amb més de tres milions de visitants i pernoctacions. Sense una resposta estructural, es compromet la imatge del país i l’experiència dels visitants. La UHA proposa recuperar fórmules que permetin la continuïtat dels treballadors entre temporades, especialment aquells que ja han demostrat compromís, formació i integració. I reclama obrir, amb urgència, un espai de diàleg amb l’executiu per trobar solucions realistes i consensuades. Però el debat no pot evitar una reflexió de fons: garantir la competitivitat del sector també exigeix estabilitat, sous dignes i condicions socials homologables amb els països veïns. La seguretat laboral no ha de ser un privilegi estacional, sinó un compromís estructural. Andorra té una capacitat limitada per créixer. Ignorar aquest límit suposa posar en risc la cohesió i l’equilibri del país. El futur del turisme passa per garantir serveis de qualitat i una estructura laboral estable. Sense persones, no hi ha servei. Sense servei, no hi ha turisme. Veure només la mà d’obra extracomunitària és una solució a curt termini.