Complicitat institucional
Espot i Illa refermen l’entesa institucional i impulsen projectes conjunts per al desenvolupament del Pirineu
La trobada institucional entre Xavier Espot i Salvador Illa ha tornat a posar en relleu la bona sintonia entre els governs d’Andorra i Catalunya. La visita d’Illa al Principat, la primera com a president i la segona reunió amb el cap de Govern, ha estat marcada per una agenda intensa i per la voluntat compartida de donar continuïtat al pla de treball bilateral. Un dels punts destacats és el projecte d’una zona econòmica especial a Organyà, impulsada en terrenys de l’Incasol, pensada per atreure empreses de sectors com la logística o les tecnologies netes. Espot hi veu una proposta interessant i prioritària, però condicionada a la viabilitat fiscal i a l’homologació de condicions amb el marc normatiu andorrà. El president català va remarcar que no hi ha frontera que impedeixi generar prosperitat i va defensar la iniciativa com una eina per afavorir tot el Pirineu, més enllà dels límits administratius. També es va parlar de sanitat, amb la previsió d’una trobada al setembre entre la ministra Helena Mas i la consellera catalana Olga Pané per ampliar la col·laboració, en nous àmbits com ara la cirurgia pediàtrica o l’atracció conjunta de professionals. Es va valorar el conveni que permet la donació de còrnia a través del SAAS, l’hospital Clínic i el Banc de Sang i Teixits, un avenç que té impacte directe en la qualitat assistencial del país. En matèria cultural, es va celebrar l’acord amb la Institució de les Lletres Catalanes i es va reiterar el compromís amb la promoció de la llengua comuna com a element de cohesió. Pel que fa a infraestructures, es va fer palès el suport compartit per al desenvolupament de l’aeroport Andorra-la Seu, reclamant l’autorització per a vols nocturns i connexions fora de Schengen. També es va acordar impulsar conjuntament la petició d’un tercer carril reversible a l’N-145. El calendari ja preveu una nova reunió entre ambdós mandataris l’any vinent a Barcelona. La trobada reforça una relació que es consolida amb fets i projectes compartits, que transcendeix els vincles històrics i culturals per esdevenir una aliança de progrés, estabilitat i visió a llarg termini.