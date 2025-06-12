Reptes urgents del sistema
La sanitat i les pensions afronten pressions creixents que obliguen a fer reformes valentes i estructurals
L’envelliment progressiu de la població es consolida com un dels principals reptes de sostenibilitat per al sistema sanitari andorrà. Així ho va alertar ahir el president del consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, Marc Galabert, durant la presentació de la memòria anual al Consell General. La despesa sanitària no deixarà de créixer els pròxims anys, no tan sols per l’efecte de la inflació o per la incorporació de nous tractaments, sinó per l’augment sostingut de la demanda a mesura que la població envelleix. El cost per persona supera els 5.000 euros anuals a partir dels 80 anys i es preveu que la despesa global passi dels 130,5 milions actuals als 160 l’any 2030. Mentrestant, la branca general acumula dèficits coberts pel Govern sense perspectives de canvi a curt termini, una situació que es repeteix any rere any i que reflecteix la urgència d’un debat profund sobre la viabilitat futura del model. Davant d’aquest escenari, Galabert proposa reduir les hospitalitzacions innecessàries i apostar per la prevenció, però recorda que la missió essencial de la CASS no és limitar l’accés a la sanitat, sinó garantir que els recursos es destinin amb eficiència i arribin a qui els necessita. A aquest desafiament se n’afegeix un altre de majúscul: el del sistema de pensions. Tot i la bona rendibilitat del fons de reserva el 2024, amb un increment de 152 milions, les projeccions apunten un dèficit a partir del 2026. Jordi Cinca adverteix que caldrà una combinació de mesures paramètriques i estructurals per evitar carregar el cost de l’ajust únicament sobre les generacions joves. Mantenir l’equilibri intergeneracional no és només un objectiu de justícia, sinó una condició indispensable per a la viabilitat del model social andorrà. Calen decisions valentes, immediates i amb visió a llarg termini, que transcendeixin el curtterminisme polític i assegurin un futur estable per a les generacions presents i futures. Només així es podrà preservar el sistema del benestar que el país ha construït durant dècades.