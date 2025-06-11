Cultiu de cànnabis
La regulació del cànnabis terapèutic avança com a projecte complementari per al sector agrícola tradicional
El cultiu de cànnabis amb finalitats terapèutiques avança cap a una regulació que, segons va explicar ahir el ministre Guillem Casal al Parlem-ne, de Diari TV, està gairebé enllestida pel que fa a l’àmbit agrícola. S’enfoca exclusivament a l’ús farmacèutic, amb un elevat grau de tecnificació que requereix coneixement científic especialitzat. No es tracta, per tant, d’un relleu per als ramaders tradicionals, sinó d’un complement industrial en mans d’empreses expertes, com ja succeeix a països com Portugal o el Canadà. El ministre va subratllar que la regulació ha de ser atractiva per captar projectes interessats a obtenir les futures llicències i que cal garantir la continuïtat del sector agrícola tradicional, clau per a la preservació del territori. Aquest equilibri és fonamental per consolidar una agricultura moderna i diversificada que incorpori nous conreus sense perdre l’essència de la ramaderia d’alta muntanya que ha configurat històricament el paisatge del país. La col·laboració entre ministeris –amb Economia, Finances, Interior i Salut– serà determinant per desplegar un marc normatiu sòlid, amb especial atenció a la logística duanera i a la supervisió sanitària. El projecte hauria de quedar enllestit entre aquest any i l’inici del següent, amb la voluntat de sumar noves oportunitats econòmiques per al sector sense desnaturalitzar-lo. Casal va reiterar que es prioritzaran explotacions amb una forta vinculació al món agrícola i va remarcar l’augment de les ajudes públiques com a eina per afavorir la sostenibilitat del model. Els gairebé quatre milions pressupostats en subvencions directes, un 35% més que fa dos anys, reflecteixen el compromís institucional amb els ramaders i agricultors. També evidencien la necessitat de reforçar les polítiques de suport actiu davant l’amenaça constant de la pèrdua de sòl agrícola per pressions urbanístiques. El repte serà conjugar innovació i tradició en un marc regulador realista, útil i que no deixi enrere cap dels actors que han fet possible el manteniment del sector primari al país.