Regularització a la CASS
La revisió de cotitzacions destapa errors del sistema i la falta d’eines per controlar-los a temps
La regularització de les cotitzacions dels autònoms impulsada per la CASS ha posat en relleu les mancances d’un sistema que, tot i les reformes legislatives, ha estat durant anys incapaç de verificar si les aportacions s’ajustaven a la realitat econòmica. El fet que la parapública hagi pogut reclamar gairebé tres milions d’euros en diferència de cotitzacions entre el 2019 i el 2023 evidencia que molts contribuents cotitzaven per sota del que els pertocava. Alhora, també s’ha retornat una quantitat menor als que aportaven per sobre. La clau ha estat l’accés a dades de Tributs i del Registre de Societats, que han permès detectar discrepàncies. Aquesta eina de control, però, ha arribat tard i com a reacció a una necessitat evident. Fins ara, les normes eren clares, però l’administració no disposava dels mecanismes per fer-les complir. Aquesta realitat ha generat greuges comparatius i una pèrdua de recursos que es podrien haver estalviat amb una interoperabilitat prèvia. El projecte d’integració al Bus d’interoperabilitat (BIP) pot esdevenir una solució eficient. Permetrà un intercanvi segur i àgil de dades entre administracions, eliminant duplicitats i facilitant la tramitació als assegurats. És imprescindible que aquest sistema es desplegui plenament i amb garanties. L’objectiu ha de ser una gestió més transparent, justa i automàtica de les cotitzacions. No es tracta només de reclamar deutes, sinó de garantir que tothom contribueix d’acord amb la seva capacitat real. En un context d’envelliment demogràfic i d’augment de la pressió sobre el sistema de Seguretat Social, assegurar la corresponsabilitat de tots els actors és essencial. També cal reforçar la pedagogia i l’acompanyament, perquè el compliment no vingui només per temor a una sanció, sinó per convenciment. Aquesta regularització ha estat un pas important, però ara cal consolidar-ne els instruments i evitar que esdevingui una operació puntual. Només així s’assolirà un sistema contributiu robust, equitatiu i sostenible.