Mancances a la construcció
El sector de la construcció creix a bon ritme però topa amb dues limitacions que frenen el seu potencial
El sector de la construcció viu un moment de creixement aparentment sòlid, amb dades que confirmen una evolució positiva pel que fa al valor afegit brut i al nombre d’assalariats, però la realitat que viuen les empreses andorranes del ram és molt més complexa i preocupant: dues dificultats estructurals –la manca de mà d’obra especialitzada i l’encariment sostingut dels materials– amenacen de frenar aquest impuls i limitar-ne la sostenibilitat. Segons l’informe recent de la Cambra de Comerç, un 66% de les empreses reconeix que no pot créixer més ni assumir més obra per la dificultat de trobar perfils formats, especialment en oficis tècnics i de coordinació d’obra civil, la qual cosa obliga a externalitzar, allargar terminis o renunciar a contractes. Paral·lelament, el 70% denuncia que l’increment persistent dels preus de materials com l’acer, el ciment, la fusta o els sistemes de climatització continua essent un dels principals obstacles, agreujat per problemes de transport i terminis de subministrament que eleven els costos i redueixen els marges. En un mercat petit i fortament dependent de les importacions, moltes empreses es veuen obligades a revisar pressupostos o a absorbir sobrecostos en projectes amb tarifes tancades, cosa que acaba repercutint en el preu final de l’habitatge i augmentant la tensió sobre el mercat immobiliari. Tot i aquest escenari, el sector es manté com un dels motors de l’economia andorrana, amb un increment del 8,3% en el nombre d’establiments actius i unes previsions optimistes per al 2025, impulsades per la inversió privada, la demanda estrangera i la consolidació del segment de reformes. Però el futur d’aquest dinamisme dependrà en gran part de la capacitat d’afrontar els reptes descrits, i això exigeix polítiques públiques valentes i coordinades: cal apostar decididament per la formació professional i facilitar l’entrada de mà d’obra qualificada, alhora que s’impulsen millores logístiques que redueixin costos i minimitzin la dependència exterior.