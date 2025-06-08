Més i millor recerca
Andorra ha d’enfortir la recerca per no quedar enrere en innovació, talent i projecció internacional
La recerca a Andorra afronta dos reptes estructurals que en condicionen el desenvolupament: l’atracció i retenció del talent investigador i l’increment del finançament per garantir la continuïtat dels projectes científics. Malgrat els avenços recents en la definició d’eixos estratègics i en el suport institucional als investigadors, tal com recull la memòria de l’Àrea de Recerca del 2024, el país encara presenta mancances significatives per consolidar-se com un pol d’innovació. La dificultat per atraure i retenir personal investigador es deriva d’un ecosistema científic limitat i d’un volum reduït de projectes, fet que empeny molts professionals a cercar oportunitats a l’estranger. Aquesta dinàmica representa una pèrdua de capital humà que Andorra no es pot permetre. Alhora, el finançament segueix sent insuficient: els 119.168 euros destinats el 2024 no permeten competir amb l’entorn ni donar estabilitat a les iniciatives. La dependència de programes com els fons Poctefa limita la planificació a llarg termini i posa en evidència la necessitat d’un reglament específic per a la concessió d’ajuts, que n’agilitzi la gestió i ampliï l’accessibilitat. L’absència d’una infraestructura de recerca consolidada, amb laboratoris, centres especialitzats i col·laboracions internacionals, restringeix la capacitat del país per generar coneixement propi i competitiu. En paral·lel, cal incentivar la inversió privada en R+D i establir ponts sòlids entre el sector acadèmic i el productiu, tal com fan altres països del nostre entorn amb èxit. També resulta prioritari millorar la comunicació sobre les oportunitats de finançament i establir vincles amb universitats estrangeres per facilitar l’intercanvi i el retorn de talent. En definitiva, el futur de la recerca a Andorra depèn de la capacitat d’afrontar amb ambició i voluntat política aquests dos grans desafiaments: captar i retenir talent i assegurar un finançament sostingut. Sense aquests pilars, el risc de quedar despenjats en un àmbit estratègic per al progrés del país és massa elevat.