Tabac i el Pas de la Casa
Els venedors de tabac alerten que els controls fronterers afecten negativament les vendes i el turisme
La Unió de Comerciants de Tabac (UCAT) ha manifestat la seva preocupació per l’actual sistema de controls fronterers i en reclama una revisió profunda. Segons el president de l’associació, Raül Calvo, cal adoptar un model de control més selectiu i enfocat als infractors reals, amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu que les mesures actuals tenen sobre els compradors habituals i turistes. Des de la UCAT es considera que la intensificació de les actuacions policials al Pas de la Casa durant els mesos d’abril i maig ha tingut efectes directes en la caiguda de les vendes de tabac, generant incomoditat entre els clients tradicionals. Calvo adverteix que la presència policial visible i constant pot transmetre sensació de seguretat, però també esdevé massa agressiva, afectant negativament l’experiència de compra. La percepció que els clients francesos poden ser sotmesos a fiscalitzacions dins del territori andorrà, abans fins i tot d’arribar a la duana, s’assenyala com un dels principals motius de malestar i ha provocat un desplaçament de compradors cap a altres punts, com ara la Jonquera. Els venedors defensen que el perfil de client que busquen –tranquil, fidel, respectuós amb la normativa– hauria de tornar a sentir-se benvingut, i aposten per una transformació turística en què s’impliquin totes les parts: comerços, inversors, administració comunal, Govern i sector turístic. Aquest canvi, segons Calvo, hauria d’anar orientat a generar una nova oferta d’oci que revitalitzi el poble i en mantingui l’interès per part del visitant francès. Tot i haver traslladat la preocupació a diverses taules de decisió, des de la UCAT es reconeix que les mesures actuals responen a les exigències de l’estat francès per combatre el contraban. Amb tot, el sector alerta que les repercussions econòmiques són evidents i creixents: només en el primer trimestre de l’any, les vendes de tabac han disminuït un 15%, un indicador que, segons els comerciants, ningú pot ignorar.