Impuls a la innovació
El Govern impulsa la innovació amb ajudes per a empreses d’R+D+I i talent local emergent
L’aposta d’Andorra Business per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació a través d’una convocatòria de subvencions de mig milió d’euros marca un pas decisiu en la voluntat de diversificar l’economia andorrana. El suport a les empreses que operen en aquest àmbit, o que volen establir-s’hi amb projectes d’alt valor afegit, no tan sols és estratègic, sinó també necessari si el país vol avançar cap a un model econòmic menys dependent dels sectors tradicionals. Les paraules de la ministra Conxita Marsol i de la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, posen en relleu que la innovació és un bé preuat arreu i que Andorra competeix amb altres regions per retenir i atreure talent i activitat d’alt rendiment. El fet que es valorin aspectes com ara la col·laboració empresarial, l’impacte sobre el territori o la qualitat tècnica dels projectes és una mostra que les ajudes no volen ser merament econòmiques, sinó catalitzadores d’un ecosistema robust, col·laboratiu i amb projecció. El fet que s’hagin identificat unes 55 empreses actives en aquest àmbit –xifra que podria créixer– demostra que existeix una base sòlida sobre la qual construir, i que l’administració hi veu potencial i futur. Que molts d’aquests projectes siguin impulsats per talent local, amb joves formats en camps com els videojocs, la recerca esportiva o la salut, afegeix encara més sentit a aquesta convocatòria, que no tan sols busca resultats econòmics, sinó també retenir capital humà i generar noves oportunitats. En aquest sentit, el missatge és clar: Andorra vol ser un país atractiu per a la innovació, capaç de crear sinergies amb sectors com l’esport o la salut, en què ja hi ha experiències consolidades. Caldrà veure si la dotació és suficient per generar el canvi estructural desitjat, però la iniciativa posa les bases per avançar en una direcció que fa temps que es reivindica i que, ben gestionada, pot ajudar a redibuixar l’economia andorrana amb criteris de sostenibilitat, valor i competitivitat.