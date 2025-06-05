Sous dels funcionaris
Govern planteja una reforma salarial ambiciosa per modernitzar l’administració i corregir desequilibris
La proposta de reforma salarial presentada pel Govern als sindicats de l’administració pública representa un intent ambiciós de donar resposta a reclamacions llargament arrossegades i de millorar l’atractiu de l’administració com a entorn laboral competitiu i sostenible. L’anunci de compensar aquest mateix juliol la pèrdua del complement GAdA, eliminat el 2012, marca un gest simbòlic i econòmic de reparació que es combina amb una nova estructura d’increments salarials per antiguitat que oscil·len entre l’1% i el 8%. Aquesta acció, valorada en cinc milions d’euros anuals, forma part d’un paquet més ampli que també inclou una revisió de les graelles salarials, especialment en les bandes d’entrada, amb l’objectiu de captar i retenir talent jove. La mesura busca evitar disfuncions internes, com ara encavalcaments entre nous ingressos i personal amb més trajectòria, i reforçar una carrera administrativa clara i racional. Alhora, es vol reconèixer l’antiguitat dels interins amb complements consolidables quan accedeixin a places fixes, una decisió que s’alinea amb criteris de justícia professional. El procés, iniciat amb reunions amb els cossos especials, preveu continuar amb els col·lectius més nombrosos i es fonamenta en un diàleg que el ministre Marc Rossell qualifica de constructiu i sense imposició de terminis, però amb la voluntat de tancar un primer acord durant el mes de juny. Tot i això, les organitzacions sindicals reclamen una aplicació retroactiva dels complements des de principi d’any i valoraran internament el conjunt de mesures abans de pronunciar-se. El Govern ja admet que l’aplicació de la revisió de graelles serà esglaonada i que requerirà modificacions legislatives, amb un impacte econòmic que començarà a notar-se a partir del 2026 i s’estendrà al 2027. Aquesta proposta s’emmarca en una reforma més àmplia, amb nous sistemes d’avaluació i carrera professional, i tot i que encara està en fase de debat, representa un punt d’inflexió per a l’administració pública, que pot consolidar un marc laboral més transparent, modern i equilibrat.