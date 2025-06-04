Desconeixement de l’acord
La manca d’informació clara frena el suport empresarial a l’acord d’associació amb la Unió Europea
L’enquesta de la Cambra de Comerç deixa una imatge clara del distanciament entre el teixit empresarial andorrà i el projecte d’associació amb la Unió Europea. Les dades revelen una preocupació generalitzada, però sobretot un elevat grau de desconeixement i desinformació. Només un terç de les empreses consultades considera que votaria a favor de l’acord si avui se celebrés el referèndum i tan sols una de cada quatre assegura haver identificat possibles beneficis per a la seva activitat. Aquesta percepció no respon necessàriament a una oposició frontal al text negociat, sinó més aviat a una manca d’informació entenedora, concreta i adaptada a les casuístiques sectorials. Les xifres són especialment reveladores en àmbits com el transport, la indústria, l’hoteleria o els serveis recreatius, en què més d’un terç de les empreses afirma no tenir prou elements per posicionar-se. El diagnòstic de la Cambra, compartit pels seus representants, apunta directament la necessitat de reforçar els canals informatius amb una aproximació més directa i tècnica. La proposta d’obrir línies de diàleg específiques per sectors, liderades per experts independents, es planteja com una eina per pal·liar aquest dèficit de coneixement i promoure un debat fonamentat. També cal destacar que l’opinió empresarial no és monolítica: mentre el sector financer i d’assegurances identifica en major grau un possible impacte positiu, alhora mostra un percentatge similar d’empreses que anticipen efectes negatius. Aquesta dualitat evidencia que els riscos i oportunitats es perceben de manera desigual fins i tot en els àmbits econòmicament més internacionalitzats. El valor de l’enquesta de la Cambra de Comerç no rau només en la fotografia d’un moment determinat, sinó en el toc d’atenció que suposa per als responsables públics, que han de garantir que el procés cap a l’acord d’associació sigui entès, avaluat i, si s’escau, acceptat amb plena consciència per part d’aquells sectors que n’hauran d’assumir les conseqüències pràctiques.