Rebuig unànime al pla parcial
El comú de la Massana prioritza la sostenibilitat i rebutja una urbanització desmesurada a Arinsal
El comú de la Massana ha actuat amb responsabilitat institucional i sensibilitat envers el territori en rebutjar per unanimitat el pla parcial que pretenia transformar el centre d’Arinsal en una urbanització desmesurada de 32.000 metres quadrats i edificis de fins a 18 metres d’altura. La decisió, sustentada principalment per la incapacitat de la xarxa d’aigües residuals per absorbir l’impacte d’un projecte d’aquesta magnitud, representa un exercici de contenció que mereix ser destacat en un context en què la pressió urbanística sovint sobrepassa els límits de la sostenibilitat. La manca d’informes essencials, com ara l’estudi d’impacte ambiental, i la proposta insuficient dels promotors de construir dues plantes depuradores demostren una planificació incompleta i un desconeixement preocupant de les limitacions estructurals de la zona. A més, la corporació ha escoltat les demandes d’una ciutadania organitzada i mobilitzada des del 2023 a través de la plataforma Estimem Arinsal, que ha reclamat un creixement equilibrat i respectuós amb la realitat del poble. La denegació del pla parcial també es fonamenta en un estudi de capacitats de càrrega que revela dades incontestables: el col·lector general està col·lapsat amb saturacions superiors al 100% en tots els trams, i la situació s’agreuja els dies de més afluència turística i de pluges. L’informe, encarregat pel mateix comú, evidencia que l’actual infraestructura no pot suportar nous desenvolupaments sense posar en risc la salubritat, la qualitat de vida i el model de parròquia que la Massana vol projectar. La política urbanística no pot desvincular-se de les condicions reals del territori ni dels serveis bàsics, i aquest cas és un exemple clar de com l’administració pública pot i ha d’imposar criteris tècnics i ambientals per sobre dels interessos particulars. El consens polític entre majoria i minoria reforça encara més la legitimitat d’una decisió que marca un precedent rellevant. Les portes queden obertes a un projecte revisat que s’ajusti a les condicions establertes, però el missatge és clar: el futur urbanístic de la Massana passa per la planificació rigorosa, la protecció del medi i la participació ciutadana.