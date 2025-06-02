Un sistema digne i just
Respectar els drets dins la presó és també una manera de reforçar la confiança en les nostres institucions públiques
La denúncia d’un advocat assenyala que tres interns del Centre Penitenciari de la Comella haurien passat la nit tancats en una cel·la impregnada d’orina, sense accés a dutxa, roba neta ni llum. Segons el lletrat, es van vulnerar drets fonamentals i es podrien haver comès delictes de tracte degradant i tortura. Els fets descrits són greus. Caldrà verificar-los, escoltar totes les parts i valorar amb rigor què va passar aquella nit. Però això no impedeix fer una reflexió immediata: la dignitat no es pot suspendre, tampoc en un centre penitenciari. Tot protocol ha de tenir com a límit la condició humana. Els funcionaris de presons tenen una feina complexa, exigent i sovint poc reconeguda. També tenen una responsabilitat immensa. Treballen en un espai tancat, amb persones vulnerables i amb situacions límit que requereixen sensibilitat, preparació i criteri. No es tracta de criminalitzar el col·lectiu, sinó d’exigir que el sistema ofereixi les eines i la formació necessàries per evitar casos com aquest. També sorprèn que la Batllia no admetés la petició d’habeas corpus ni escoltés les presumptes víctimes abans de decidir o els mateixos funcionaris. El sistema judicial ha de protegir, no apartar. La reacció ràpida de la direcció del centre un cop informada dels fets demostra que sí que es pot actuar amb responsabilitat quan es detecta una situació de risc. Aquesta actitud hauria de ser norma i no excepció. Els fets de la Comella han de portar a revisar procediments i reforçar una idea senzilla, però fonamental: la privació de llibertat no pot implicar la pèrdua de drets. Un estat digne es construeix també dins dels seus murs. L’empatia no es regula per decret, però es pot exigir com a base mínima per exercir una funció pública. Aquesta és una oportunitat per aprendre, corregir i blindar el respecte com a principi innegociable. També cal contextualitzar i recordar les queixes dels funcionaris per la falta de recursos, tant humans com materials, que comporta un ambient enrarit que no ha de servir per justificar segons què. La presó ha de ser exigent.