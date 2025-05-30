Irregularitats en la gestió
L’informe del Tribunal de Comptes alerta de desviacions legals i manca de control en dues entitats públiques
El recent informe del Tribunal de Comptes posa de manifest diverses irregularitats detectades en la gestió econòmica i administrativa de dues entitats públiques rellevants, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) i Andorra Turisme, corresponents a l’exercici del 2023. En ambdós casos, l’organisme fiscalitzador evidencia pràctiques que podrien donar lloc a responsabilitats administratives o civils, especialment per increments salarials que no s’ajusten als límits establerts per la normativa vigent. En el cas de l’INH, destaca la pujada de sou del seu aleshores director, validada pel comitè director sense competència legal expressa per fer-ho, i que hauria suposat una retribució indeguda de més de 15.000 euros. Les al·legacions presentades no modifiquen les conclusions del tribunal, que també retreu a l’ens la no declaració a efectes fiscals de determinades assegurances. Pel que fa a Andorra Turisme, les observacions són múltiples i remeten a deficiències estructurals de governança, transparència i control intern. L’informe assenyala increments salarials que superen l’IPC autoritzat per llei, processos de consolidació de personal fix sense publicitat ni concurrència, ús no justificat de la targeta corporativa i contractacions que no respecten els requisits legals de licitació pública. Tot i les explicacions de l’ens, centrades en criteris interns i actuacions habituals en l’àmbit internacional, el tribunal considera insuficients els arguments i reitera que no s’ha aportat informació nova que permeti modificar el dictamen. L’acumulació d’irregularitats, així com les desviacions pressupostàries i la manca de procediments per controlar determinats ingressos, configuren un escenari que exigeix una actuació correctiva clara i urgent. Tot i que no s’ha obert cap expedient sancionador, el Tribunal de Comptes recorda que les observacions tenen un caràcter significatiu i podrien derivar en responsabilitats si no es resolen amb la diligència escaient. Aquest tipus d’informes posen en relleu la necessitat de reforçar els mecanismes de fiscalització interna i garantir que la gestió pública compleixi estrictament els principis de legalitat, transparència i eficàcia que han de regir el funcionament de les entitats públiques.