Multes i intercanvi de dades
Andorra també n’ha de sortir beneficiada tenint en compte el volum de vehicles dels dos països veïns que hi circulen
A ningú li hauria d’estranyar que les administracions vulguin fer complir les sancions econòmiques que imposen als infractors de les normes de trànsit; les multes tenen com a objectiu contribuir a millorar la seguretat a les carreteres i tindrien una incidència molt més baixa si no hi hagués mecanismes per garantir-ne el cobrament. Però el que està més o menys blindat a les normatives nacionals no funciona quan l’infractor és un conductor no resident. Només ho fa si la policia del país en qüestió intercepta el responsable de la irregularitat, per tal de notificar-li en persona i fer-li pagar al moment. Una directiva europea regula l’intercanvi de dades de conductors entre països membres, i Andorra, de moment, se n’escapa. No vol dir que les dues administracions veïnes no tinguin interès a fer participar el Principat d’aquest intercanvi. Els controls sovintejats dels mossos d’esquadra a les carreteres més pròximes amb el país en certifiquen l’atenció a la qüestió de la banda catalana. Divendres la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, informava de l’estat de les converses amb França, avançat. Malgrat l’interès de França de fer una aplicació més extensa i afegir també les multes d’estacionament, el Govern ha defensat cenyir-les a aquelles conductes que posen en risc la seguretat viària, com ara l’excés de velocitat. Difícilment una administració es pot negar a subscriure un acord d’aquestes característiques quan vetlla per aquesta mateixa protecció al seu territori. A més, Andorra també en surt beneficiada atès el volum de vehicles forans, essencialment dels dos països veïns, que es mouen pel Principat. Exigible és que el transvasament de dades compleixi amb els estàndards de protecció i que no deixi en indefensió el conductor afectat, que pugui fer les al·legacions que toquin. Ara bé, la directiva tampoc no suposa una garantia total al cobrament perquè no hi ha execució forçosa, depèn de la bona voluntat de l’infractor. Així que l’intercanvi de dades tampoc no resol del tot el problema de les multes impagades.