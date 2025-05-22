Demandes dels advocats
El Col·legi d’Advocats proposa reformes per agilitzar la justícia i garantir terminis més raonables i eficients
La iniciativa del Col·legi d’Advocats per reformar aspectes clau del Codi de Procediment Penal posa sobre la taula una necessitat ja reiterada diverses vegades: la urgència de millorar l’eficiència del sistema judicial. Establir un límit d’un any per a la fase d’instrucció, amb pròrrogues justificades només en casos complexos, respon a una voluntat raonable de reduir les dilacions que perjudiquen tant les parts implicades com la percepció de justícia efectiva. En la mateixa línia, limitar la presó provisional a vuit mesos, prorrogables fins a dotze, corregeix una situació que sovint s’ha traduït en terminis excessius i, de vegades, desproporcionats. Aquesta reforma no tan sols aportaria més seguretat jurídica, sinó que també contribuiria a reforçar la confiança ciutadana en la justícia. Paral·lelament, les propostes del col·legi per flexibilitzar aspectes organitzatius, com ara l’ampliació dels horaris per presentar escrits judicials, responen a una lògica adaptació als avenços tecnològics. No té gaire sentit que, en ple segle XXI, el format digital convisqui amb límits horaris propis d’una altra època. Tanmateix, el desplegament de la digitalització del sistema judicial ha estat, segons denuncien els lletrats, precipitat i poc consensuat. Que els professionals hagin d’estrenar-se amb un sistema sense proves prèvies evidencia una manca de planificació preocupant. Quan es tracta de garantir drets fonamentals, qualsevol eina hauria de passar per un període de testatge rigorós abans de l’aplicació definitiva. És rellevant que la ministra de Justícia tingui la voluntat política de culminar aquesta reforma abans d’acabar la legislatura, així com que altres departaments del Govern reconeguin que calen canvis imminents, per exemple en l’àmbit de la presó provisional. El diàleg entre col·lectius professionals, responsables polítics i institucions judicials hauria de ser constant i constructiu per garantir que l’evolució legislativa s’adapta a les necessitats reals i no es converteix només en un exercici tècnic sense efectes pràctics. El camí cap a una justícia més àgil i moderna requereix precisió jurídica, escolta activa i voluntat de consens.