Situació insostenible
Els conflictes a la Comella evidencien una crisi estructural que exigeix respostes polítiques clares i immediates
Els darrers esdeveniments al centre penitenciari de la Comella han posat de manifest una realitat insostenible que no pot continuar ignorant-se més temps. El motí recent, sumat a altres incidents acumulats, ha actuat com una guspira en un context marcat per deficiències estructurals, manca d’equipaments i un desequilibri flagrant entre els perfils dels interns i els recursos humans disponibles per gestionar-los. El sistema penitenciari andorrà afronta una crisi profunda que interpel·la directament la responsabilitat de les institucions i, en particular, l’exigència d’un compromís polític decidit per revertir la situació. És preocupant que la presó estigui operant amb una plantilla minvada en una vintena d’efectius i amb una càrrega de feina que ha obligat els funcionaris a assumir més de 600 hores extres en només cinc mesos. La vocació, tot i ser admirable, no pot substituir unes condicions laborals dignes ni un entorn professional adequadament dimensionat. D’altra banda, la convivència cada cop més habitual amb interns amb patologies mentals o problemes d’addicció requereix respostes especialitzades, com ara la creació d’un mòdul psiquiàtric reclamat insistentment pels sindicats. La seguretat, tant del personal com de la resta de reclusos, depèn d’una adaptació del model penitenciari a les noves realitats socials. Aquesta transformació implica garantir l’atenció mèdica les 24 hores i per establir protocols clars que permetin avançar en els drets dels interns sense comprometre l’ordre ni el funcionament de les instal·lacions. El malestar creixent entre el col·lectiu de funcionaris, juntament amb la petició de renovació a la direcció del centre, reflecteix la pèrdua de confiança en un sistema que arrossega inèrcies i manca de visió. Però canviar els responsables no serà suficient si no es corregeixen de fons les mancances estructurals i pressupostàries que ofeguen el servei penitenciari. És l’hora de deixar de veure la Comella com una qüestió administrativa secundària i entendre que és un pilar fonamental del sistema judicial i de la cohesió social. El futur de la institució depèn de la capacitat del Govern per escoltar, actuar i posar els mitjans necessaris per dignificar un espai clau per a la justícia andorrana.