Banc d’Espanya
Andorra està a punt de garantir estabilitat bancària amb un suport extern de gran rellevància
L’acord imminent amb el Banc d’Espanya perquè actuï com a prestador d’última instància per al sistema bancari andorrà representa un dels passos més transcendents dels darrers anys en matèria financera i institucional. La naturalesa de l’entesa, que s’ha anat forjant després de mesos de contactes amb les autoritats espanyoles i franceses, no només garanteix una xarxa de seguretat davant eventuals crisis de liquiditat, sinó que s’erigeix com una peça indispensable en el camí cap a l’acord d’associació amb la Unió Europea. La decisió de prioritzar l’opció espanyola respon tant a la predisposició tècnica i política de Madrid com a la manca de compromís mostrada per París, i suposa la renúncia a una fórmula compartida que, tot i haver estat considerada, ha estat finalment descartada per manca de viabilitat i coherència institucional. El suport del Banc d’Espanya, però, comportarà una major supervisió sobre el sistema bancari nacional, fet que obre un debat inevitable sobre els límits de la sobirania reguladora i sobre la capacitat d’encaixar condicions externes sense comprometre l’autonomia financera del país. El Govern haurà d’administrar amb delicadesa aquest equilibri, especialment davant un sector que fins ara ha defensat un alt grau d’independència operativa. Malgrat tot, l’estabilitat i la confiança que pot aportar aquest acord, tant en termes interns com per a la projecció internacional del país, són inqüestionables. Les condicions imposades, que inclouen una transparència més gran i una supervisió més estricta, no són alienes a les exigències de qualsevol sistema financer madur i integrat a l’espai europeu. El missatge és clar: qui vol accedir als beneficis d’una estructura sòlida i coordinada també ha d’assumir responsabilitats compartides. El repte, ara, és traduir aquesta nova aliança en un instrument que reforci la solidesa del model bancari andorrà sense diluir-ne les especificitats. El que està en joc és molt més que un suport tècnic: és la credibilitat d’un país que vol jugar amb garanties en la primera divisió financera continental.