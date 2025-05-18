Despesa de personal
L’augment sostingut de la despesa en personal obre el debat sobre la sostenibilitat pressupostària futura
La despesa de personal del sector públic andorrà ha experimentat un augment constant i rellevant entre els anys 2020 i 2024, amb un increment acumulat del 27,6%, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. El cost global destinat a sous, complements i càrregues socials ha passat de 174,1 milions a 222,3 milions d’euros en aquest període, un creixement que reflecteix una dinàmica expansiva transversal a totes les institucions públiques. L’Administració general continua absorbint la part més gran, amb 149,9 milions el 2024, un 9% més que l’any anterior, mentre que els comuns han registrat una pujada del 7,2%, fins als 65,1 milions, i la CASS ha mantingut una progressió més moderada, amb 7,3 milions previstos. Aquesta evolució no només representa un increment en termes absoluts, sinó també un pes creixent dins del conjunt del pressupost públic, que enguany supera els 1.280 milions, amb el capítol de personal fregant el 20% del total consolidat. L’augment més intens es va donar entre el 2022 i el 2023, amb una pujada de més de l’11%, tot i que el 2024 el ritme s’ha moderat fins al 8,4%, mantenint-se igualment elevat. Factors com la revisió de les escales salarials, els trams d’antiguitat, l’actualització de complements específics i la creació de noves places en àmbits com la sanitat, l’educació o la seguretat expliquen aquesta tendència. L’executiu ha defensat aquestes mesures com a necessàries per garantir l’eficiència i qualitat del servei públic, però el debat sobre la sostenibilitat del model es fa cada cop més present, amb veus que reclamen anàlisi i transparència. Davant un entorn econòmic que reclama contenció, el Govern haurà de plantejar reformes estructurals, entre les quals podrien destacar la revisió del sistema retributiu i la implantació de mecanismes d’avaluació del rendiment. Amb el repte d’assegurar la viabilitat pressupostària sense comprometre l’atenció a la ciutadania, la gestió del personal esdevé una qüestió clau i prioritària per al futur immediat de l’administració pública andorrana.