Agents de circulació
Els agents de circulació disposaran de càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat i la transparència
L’anunci que els agents de circulació començaran a portar càmeres de videovigilància aquest any representa un pas endavant en la modernització i la transparència d’un servei essencial per a la convivència ciutadana. La mesura, presentada pel president de la comissió interparroquial, Xavier Fernàndez, arriba després de molts anys de reivindicacions per part del col·lectiu, que busca una eina que permeti no tan sols registrar actuacions polèmiques, sinó també protegir la tasca diària dels agents davant de possibles acusacions infundades. La implementació d’aquests dispositius, ja utilitzats per la policia des del 2017, es vehicularà a través d’un reglament que desplega la Llei dels agents de circulació, aprovada el 2023, i que ha estat condicionat pel debat jurídic entorn del tractament de dades personals i el calendari polític. Tot i els endarreriments, és positiu que el text estigui pràcticament enllestit i només manqui l’aprovació per part dels comuns, un pas fonamental perquè el projecte sigui una realitat. Paral·lelament, la Diada dels agents també ha servit per posar damunt la taula una altra realitat preocupant: la manca de vocacions i la baixa representació femenina dins del cos, que actualment és del 18%. El fet que joves com Jordi Granados destaquin els valors personals i professionals d’aquesta carrera posa en evidència que cal reforçar-ne la difusió entre la ciutadania, trencar estereotips, estimular l’interès juvenil i garantir una promoció activa d’oportunitats en igualtat. Tant el missatge institucional de la ministra de Justícia i Interior com les paraules del cònsol menor de la Massana han insistit en el vessant humà d’aquesta professió, que actua de pont entre l’administració i el carrer. El futur dels agents de circulació passa per una millor dotació tecnològica, però també per un reconeixement social més ampli i una aposta clara per la diversificació dels perfils professionals. Només així es podrà garantir la continuïtat i la qualitat d’un servei públic clau en l’entramat del país.