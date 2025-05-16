Consolidació de drets laborals
La negociació entre patronal i sindicats acosta una reforma per reforçar la representació laboral dins les empreses
L’apropament entre l’USdA i la patronal per millorar la representació dels treballadors a les empreses andorranes obre una finestra d’oportunitat per al diàleg social i la consolidació de drets laborals. Les posicions encara no són definitives, però el fet que les dues parts hagin presentat propostes amb punts en comú és un senyal que la reforma legal anunciada podria tenir una base negociada sòlida. El calendari anunciat per la ministra de Treball, Conxita Marsol, fixa el juliol com a moment clau per tancar un acord dins el Consell Econòmic i Social, abans de passar a la tramitació parlamentària. La voluntat del Govern de promoure els canvis per iniciativa pròpia si no s’arriba a un consens referma el compromís amb el calendari marcat, però també evidencia que les negociacions tenen límits. Els agents socials han assenyalat prioritats clares: simplificació dels processos de representació, agilització dels codis laborals, garanties per als delegats d’empresa i una presència efectiva de la figura del delegat de seguretat i higiene, avui absent tot i estar prevista per llei. El cas dels delegats laborals il·lustra una de les mancances del sistema actual: la por a represàlies limita la participació dels treballadors i debilita les estructures de representació, amb comitès sovint simbòlics i sense força real. El sindicat USdA defensa ampliar el període de protecció contra l’acomiadament per donar més solidesa a aquestes figures, una proposta que topa amb la realitat d’un règim d’acomiadament lliure. Per la seva banda, la CEA manté una actitud oberta a la negociació, amb la condició que qualsevol canvi millori la funcionalitat del sistema. Aquest debat no tan sols afecta els drets dels treballadors, sinó que també incideix en la qualitat de la relació laboral i, per extensió, en la productivitat i estabilitat de les empreses. Arribar a una entesa en aquest àmbit seria un pas rellevant per reforçar la cultura del diàleg en un mercat laboral amb assignatures pendents en matèria de protecció i representació efectiva dels treballadors.