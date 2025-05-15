Divisió sobre l’acord amb la UE
L’acord d’associació genera incertesa, desconeixement i dubtes pràctics entre la ciutadania del Principat
El debat sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea es veu marcat per una barreja de desconeixement i incertesa que travessa generacions, sectors i sensibilitats ideològiques. L’informe elaborat a partir d’un focus group reflecteix una ciutadania dividida entre l’esperança d’un futur amb més oportunitats i la por d’un canvi que pot posar en risc l’equilibri actual del país. Mentre els joves manifesten interès per les facilitats de mobilitat, estudis o accés a mercats laborals europeus, també expressen dubtes molt concrets sobre qüestions com ara l’Erasmus, la tramitació del NIE o el retorn a un país amb problemes d’habitatge i limitacions professionals. Els perfils més veterans, per la seva banda, canalitzen la seva inquietud en clau identitària, amb la pèrdua del català, el canvi demogràfic i la sensació de transformació accelerada com a focus de preocupació. Els petits empresaris i autònoms centren el debat en els riscos econòmics, la por a l’intrusisme i la pressió normativa, tot demanant més claredat al Govern sobre l’impacte sectorial i reclamant protecció per al teixit empresarial local. A tot això s’hi suma un element transversal: la por a perdre sobirania, a veure traslladada la presa de decisions cap a instàncies europees que poden no comprendre les especificitats del país. Aquesta sensació s’accentua per una desconfiança generalitzada en les institucions nacionals, que molts consideren que ofereixen una visió incompleta o esbiaixada dels beneficis de l’acord. Malgrat aquest marc d’incertesa, també emergeixen expectatives positives: una millor integració amb els veïns, la fi de certes traves administratives i la possibilitat de reforçar el vincle amb Europa sense necessitat de renunciar a la identitat pròpia. El focus group evidencia, en definitiva, que el país necessita més pedagogia institucional, un debat públic obert i una informació clara i accessible perquè la ciutadania pugui formar-se una opinió fonamentada sobre una decisió que marcarà el futur d’Andorra.