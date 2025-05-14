Nova etapa a la Creu Roja
Vicky Marrugat liderarà Creu Roja Andorrana amb una aposta per la continuïtat i reforç de l’organisme
Les eleccions a la presidència de Creu Roja Andorrana han deixat diversos elements a valorar més enllà del resultat numèric, que ha donat una victòria clara a la candidatura de Vicky Marrugat amb un 63,5% dels vots. Si bé la participació ha estat baixa en relació amb el cens de 4.330 persones amb dret a vot, el fet que s’hagin emès més de 500 paperetes suposa un avenç significatiu respecte a comicis anteriors, com han destacat diversos actors implicats. El context d’aquestes eleccions ha estat marcat per un increment sobtat del nombre de socis en les setmanes prèvies i per crítiques relacionades amb l’accés a la informació durant la campanya, que apunten la necessitat de revisar i millorar certs aspectes del procés electoral intern per garantir la igualtat d’oportunitats i la màxima transparència. La nova presidència inicia etapa amb una proposta continuista estructurada en sis eixos que abracen àmbits socials prioritaris com ara la infància, la gent gran, la dependència i la salut mental, així com l’enfortiment de la prevenció, la cooperació internacional i la consolidació institucional. L’agenda anunciada per Marrugat inclou objectius ambiciosos com, per exemple, la formació de 15.000 persones en primers auxilis, la instal·lació de nous desfibril·ladors i l’expansió de la teleassistència, projectes que poden tenir un impacte rellevant en la societat si es duen a terme amb els recursos i suports necessaris. En aquest sentit, el compromís amb la transparència i el rigor en la gestió pot esdevenir un element clau per consolidar la confiança en la base social i els col·laboradors. La nova etapa es presenta com una oportunitat per reforçar la missió humanitària de la Creu Roja al país, i alhora per superar diferències internes a través del respecte institucional i la inclusió de sensibilitats diverses. En definitiva, l’entitat ha de saber capitalitzar el ressò generat pel procés electoral per enfortir-se i continuar sent una referència de solidaritat i servei públic a Andorra.