Relacions amb el Vaticà
L’elecció de Lleó XIV genera reaccions matisades entre els grups parlamentaris pel debat sobre l’avortament
Amb l’elecció de Lleó XIV com a nou cap de l’Església catòlica, les reaccions dels principals grups parlamentaris del Consell General han mostrat un escenari polític que, si bé no es modifica en essència, sí que reflecteix matisos en l’actitud envers les relacions d’Andorra amb la Santa Seu. L’esperit continuista atribuït al nou Papa ha estat rebut amb serenitat per part dels demòcrates i de Concòrdia, dues formacions que, des de perspectives diferents, coincideixen a valorar positivament la possibilitat de mantenir oberts els canals de comunicació i diàleg amb el Vaticà, especialment en el marc del debat sobre la despenalització de l’avortament. La declaració del conseller general d’Acció, Marc Magallón, apel·lant a la confiança en la continuïtat dels treballs i en la proximitat del cardenal Pietro Parolin, reflecteix la voluntat de no alterar l’actual curs de negociacions. En la mateixa línia, Concòrdia ha tornat a posar en relleu la demanda perquè el Govern abordi amb decisió els reptes pendents en matèria de drets sexuals i reproductius. En canvi, des del Partit Socialdemòcrata es manté una visió crítica respecte al pes que la posició del Vaticà té en una decisió que considera estrictament sobirana, i el seu líder, Pere Baró, ha tornat a qüestionar que la voluntat nacional pugui quedar condicionada per pressions externes. Tot i això, reconeix que el perfil del nou Papa podria permetre seguir avançant en la línia negociadora establerta. Per la seva banda, Andorra Endavant, a través de la presidenta, Carine Montaner, ha reiterat la importància de preservar el model institucional del Coprincipat i ha evitat entrar en valoracions que puguin tensionar la relació amb la Santa Seu. Aquest posicionament, que aposta per la prudència, va acompanyat de certa incertesa pel que fa a l’evolució de les converses sobre l’avortament. Més enllà de les consideracions polítiques, l’exrepresentant del Copríncep episcopal Joan Massa ha posat l’accent en el simbolisme del nom escollit, recordant la sensibilitat social de Lleó XIII, fet que pot anticipar una línia pastoral coherent amb la del Papa Francesc. En definitiva, el nou pontificat obre una etapa en què la continuïtat i la prudència marcaran el rumb de les relacions bilaterals.