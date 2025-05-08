Conveni amb l’ONCE
El conveni amb l’ONCE garanteix drets socials a persones amb discapacitat visual i reforça la inclusió
El conveni signat ahir entre el Govern i l’ONCE suposa un avenç important en la consolidació de polítiques socials que posen les persones al centre i s’alineen amb els principis d’inclusió, equitat i igualtat d’oportunitats. Per primera vegada, els residents al país amb ceguera total o discapacitat visual greu podran accedir als serveis que aquesta entitat ofereix des de fa dècades a Espanya. És una fita que supera el marc administratiu i reflecteix la voluntat del país de superar limitacions estructurals a través de la col·laboració amb institucions de solvència contrastada. El conveni, estructurat en dues parts –una de caire social, amb Afers Socials i Funció Pública, i una altra de regulació comercial, amb el CRAJ– permet implantar un model que combina responsabilitat i rendibilitat social. A més de garantir l’accés a serveis com la rehabilitació visual, la formació professional, el suport educatiu o el lliurament de gossos guia, l’acord estableix que l’ONCE destinarà un 9,5% de la facturació obtinguda al Principat a cobrir aquestes prestacions. Aquest mecanisme garanteix sostenibilitat i traçabilitat en l’ús dels recursos i blinda la finalitat assistencial dels ingressos provinents del joc responsable. L’acord també aporta valor estratègic per a l’Administració, que accedirà a formació i assessorament tècnic en matèria de discapacitat i accessibilitat, reforçant la seva capacitat per avançar en àmbits com el disseny universal o la inclusió digital. La presència física de l’ONCE a través d’un quiosc o punt de venda reforçarà la visibilitat d’aquest compromís i obrirà la porta a futures col·laboracions. Aquesta entesa interinstitucional demostra que la cooperació transfronterera no tan sols és viable, sinó necessària, especialment en matèries en què Andorra pot beneficiar-se de l’experiència d’organismes de gran trajectòria. Aquests convenis, vigents cinc anys prorrogables, donen estabilitat i permeten projectar amb garanties la consolidació d’un servei que des de l’inici esdevé un referent. Amb la signatura, Andorra fa un pas ferm en el compromís amb les persones amb discapacitat i en l’enfortiment d’una societat més justa i cohesionada.