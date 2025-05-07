Promoure la natalitat
La natalitat, tot i el repunt del 2024, continua lluny dels nivells desitjables per garantir el relleu generacional
Andorra va registrar 501 naixements el 2024, un augment del 9,4% respecte al 2023, segons dades oficials. La taxa de natalitat es va situar en 5,75 naixements per cada 1.000 habitants, una millora aparent que, tanmateix, continua molt lluny de revertir la tendència negativa que arrossega el país des de fa anys. L’edat mitjana de maternitat es va mantenir en 33,13 anys i l’indicador conjuntural de fecunditat va quedar en només 0,84 fills per dona –molt per sota de la taxa de reemplaçament de 2,1–, evidenciant una realitat estructuralment fràgil. Davant d’aquest escenari, és imprescindible que les polítiques públiques i laborals evolucionin amb rapidesa per donar resposta a un repte demogràfic de primer ordre. La natalitat no és només una qüestió privada o familiar, és un assumpte d’interès col·lectiu que condiciona el futur econòmic i social del país. Calen mesures concretes i valentes que facilitin la conciliació, la corresponsabilitat i la seguretat econòmica per a les famílies. Judith Pallarés, secretària general de l’Institut de les Dones, adverteix que el repunt no representa una millora estructural i subratlla que moltes famílies no es plantegen tenir fills si no poden assumir el cost de la vida ni el de l’habitatge. També destaca que la manca de xarxes familiars i la càrrega desproporcionada que assumeixen les dones dificulta la decisió de ser mares i considera que “fins que les empreses entenguin que la corresponsabilitat és imperativa, el model de treball no canviarà”. Les dades també van mostrar diferències segons la nacionalitat: les mares espanyoles i portugueses van presentar taxes de fecunditat més altes que les andorranes, que continuen tenint índexs molt baixos. En aquest context, les administracions i les empreses tenen el deure d’actuar amb responsabilitat i visió de futur. El foment del teletreball, la flexibilització d’horaris i l’eliminació de barreres professionals derivades de la criança només són algunes de les vies possibles. El repte és clar: si Andorra vol garantir un desenvolupament sostenible i equilibrat, ha de crear les condicions perquè tenir fills no sigui una càrrega, sinó una opció viable, digna i valorada.