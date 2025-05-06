El regal d’una nova ubicació
L’execució del projecte no es mereixeria un retard exagerat després del llarg compàs d’espera
La necessitat que l’Arxiu Nacional disposi d’unes noves dependències és d’aquells projectes que s’han anat ajornant per vicissituds diverses. És remarcable el final que va tenir el projecte d’edifici emblemàtic que havia de dissenyar l’arquitecte Frank Gehry. Allò va quedar en batussa política i en no res i la custòdia de la documentació històrica del país va continuar a les dependències de Prada Casadet, amb mancances conegudes de sobres; les pròpies de l’espai (els baixos d’un edifici d’habitatges no semblarien el lloc idoni per acollir un equipament d’aquesta rellevància) i les referents a problemes més quotidians, com ara les humitats que ha patit. Malauradament, del gran projecte es va passar de nou a la invisibilitat pressupostària, sense partida pròpia per invertir en uns espais més dignes. Altres urgències van passar pel davant fins que el trasllat de les dependències del ministeri de Cultura a l’hotel Rosaleda ha acabat desencallant el futur de l’Arxiu, malgrat que amb un projecte que no era ben bé l’inicial. Ocuparà l’edifici annex que ara fa de centre de català, amb la qual cosa cal esperar que les aules es traslladin a la nova ubicació (els baixos de l’hotel Hermus, transformat en pisos de lloguer) per culminar la mudança. La ministra Mònica Bonell l’ha datat ara a inici del 2026. Mesos amunt mesos avall, ja no han de suposar un trasbals major, malgrat que el projecte no es mereixeria un retard exagerat després del llarg compàs d’espera. També cal remarcar que no serà un trasllat convencional; cal planificar amb molta cura com es durà a terme el transport de documents amb molt valor. La logística i la planificació i execució de les obres als nous espais ocuparan els pròxims mesos. Aquest any diversos actes commemoraran el mig segle de l’Arxiu per posar-ne el valor el significat, la rellevància i la transcendència del que guarda i de com ho guarda. També pot ser una oportunitat per reflexionar sobre com la gestió de l’administració pública hauria d’afinar més en la importància que dona a determinats equipaments.