L’auge preocupant de les ITS
El ministeri de Salut anunciava a principi de març l’ampliació dels testos gratuïts d’infeccions de transmissió sexual disponibles als centres d’atenció primària. A la prova ràpida de VIH s’hi han afegit les de sífilis i hepatitis B i C, una línia d’actuació avançada al que suposarà el pla de salut sexual i reproductiva que l’administració està treballant. I una estratègia pensada per combatre l’augment de casos d’aquestes malalties, després d’un 2023 que va suposar un repunt considerable, amb 45 casos de clamídia, 28 de gonorrea o 3 de sífilis –casos d’aquesta darrera no s’havien donat en anys anteriors–. Les dades del passat 2024 han suposat un lleuger descens de les notificacions que el ministeri recull dels laboratoris però no s’ha d’abaixar la guàrdia. Les variacions anyals en una comunitat petita són més difícils d’analitzar; normalment en aquest tipus d’estadístiques es prenen en compte períodes més llargs. El fenomen és preocupant òbviament per l’impacte sanitari, però també pel que pot suposar d’abandonament de les pràctiques de prevenció més bàsiques en les relacions íntimes. Facilitar l’accés a les proves ràpides suposa que qui tingui el neguit d’un possible contagi pugui disposar d’un recurs àgil (i gratuït) que li permetrà esvair dubtes i iniciar el tractament si el resultat és positiu. També que es pugui rebre consell i acompanyament de professionals, igualment important malgrat que la prova sigui negativa perquè acudir a fer-se-la implica a priori l’existència d’una conducta de risc. A més, el procediment contribueix a esvair els tabús que encara avui dia envolten les ITS. Parlar de prevenció o del que suposa un contagi ha de ser una de les eines més eficaces per pal·liar la seva incidència. L’educació és clau i ha de convidar a la reflexió que una bona part de les infeccions es doni en població que està en la vintena i que suposadament han tingut una major informació i formació sobre salut sexual que generacions precedents. El futur pla de salut sexual i reproductiva haurà de tenir en compte totes aquestes variables.