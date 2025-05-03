El silenci no és absència
Escoltar els infants és vital per combatre l’assetjament i garantir una educació basada en el respecte
L’absència de denúncies formals durant el primer trimestre del curs 2024-2025 no pot ser llegida com una prova d’inexistència del bullying a les escoles andorranes. Al contrari: tal com alerta l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc, el silenci administratiu pot amagar una realitat inquietant. Quan una víctima no troba canals segurs i actius per ser escoltada, el problema no desapareix, simplement queda invisibilitzat. Andorra ha avançat en protocols i eines de detecció, com ara el telèfon d’atenció i l’aplicació mòbil B-Resol. L’augment de casos registrats el curs passat –un 80% més que en anys anteriors– demostra que, quan es facilita la comunicació, les situacions afloren. Però aquests instruments perden eficàcia si no s’activen quan cal. Tal com denuncia Sandra Cano, el protocol existeix, però sovint no s’aplica. No s’activa per desconeixement, per deixadesa o per minimització del relat de la víctima, i això implica un fracàs col·lectiu que cal revertir amb accions urgents. El ciberbullying és avui una forma de violència contínua. La persecució ja no s’atura amb el timbre de sortida: viatja als mòbils i s’instal·la a casa. Aquesta realitat, combinada amb l’addicció a les pantalles, genera entorns hostils sense espais de protecció per als infants i adolescents que viuen assetjament de forma silenciosa, prolongada i invisibilitzada. No hi ha desconnexió possible per a qui pateix en solitud. No és una responsabilitat exclusiva dels docents. L’assetjament pot ocórrer a l’autobús, al menjador, als patis o fins i tot al carrer. Tots els agents educatius i socials han de conèixer i aplicar els protocols. Tots tenim la responsabilitat d’actuar i de formar part activa d’un sistema de detecció precoç i resposta immediata. La lluita contra el bullying comença amb el fet d’escoltar i creure els infants. És urgent situar l’educació emocional com a eix central de l’escola. Educar en la gestió de les emocions és prevenir la violència. Mentre un sol infant pateixi assetjament en silenci caldrà recordar que no hi ha èxit possible en educació sense convivència ni respecte.