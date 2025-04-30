La sostenibilitat del sistema p\u00fablic de pensions torna a centrar el debat amb una projecci\u00f3 inquietant: la branca de jubilaci\u00f3 de la CASS comen\u00e7ar\u00e0 a ser deficit\u00e0ria el 2026 i, segons les estimacions de l\u2019estudi actuarial, la situaci\u00f3 empitjorar\u00e0 de manera accelerada fins a assolir un desequilibri de 600 milions el 2083. Aquest escenari, que obliga a activar el fons de reserva ja l\u2019any vinent, posa de manifest la urg\u00e8ncia de revisar un model que, com ja s\u2019ha assenyalat en m\u00faltiples ocasions, est\u00e0 sotm\u00e8s a una forta pressi\u00f3 estructural. Tot i que el fons disposa de 1.700 milions i que hauria de cr\u00e9ixer fins al 2028, la previsi\u00f3 \u00e9s que a partir de llavors entri en regressi\u00f3 i quedi esgotat el 2041 si no s\u2019hi introdueixen canvis significatius. El principal factor causant d\u2019aquest desequilibri \u00e9s ben conegut i lluny de revertir-se: l\u2019envelliment de la poblaci\u00f3 i la baixa natalitat, que tenen com a conseq\u00fc\u00e8ncia directa una caiguda progressiva de la taxa de depend\u00e8ncia. Amb menys joves per cada jubilat, el sistema de repartiment perd efic\u00e0cia i es torna insostenible. Davant d\u2019aquesta realitat, la resposta institucional no pot limitar-se a confiar en els mecanismes de salvaguarda previstos per la llei, com ara les aportacions extraordin\u00e0ries de l\u2019Estat o el manteniment d\u2019un m\u00ednim patrimonial. \u00c9s imprescindible afrontar una reforma estructural que impliqui decisions complexes, com ara la revisi\u00f3 de l\u2019edat de jubilaci\u00f3, l\u2019augment de les cotitzacions o la diversificaci\u00f3 de les fonts de finan\u00e7ament. Aquest no \u00e9s un problema exclusiu d\u2019Andorra, per\u00f2 s\u00ed que requereix una resposta adaptada a la realitat demogr\u00e0fica i econ\u00f2mica. El debat, aix\u00ed, ja no \u00e9s si cal actuar, sin\u00f3 quan i com es far\u00e0. I la resposta ha de ser immediata, amb una visi\u00f3 a llarg termini que combini el manteniment de la cohesi\u00f3 social amb la viabilitat financera del sistema. Deixar passar el temps nom\u00e9s conduir\u00e0 a un escenari de retallades, tensions pol\u00edtiques i perjudicis per a les futures generacions. \u00c9s l\u2019hora de la responsabilitat i de la planificaci\u00f3 estrat\u00e8gica, perqu\u00e8 el compte enrere ja ha comen\u00e7at.