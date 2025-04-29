Reivindicacions raonables
Fèlix Zapatero planteja mesures de futur per garantir l’atenció als padrins i preservar la cohesió social
El president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, va proposar ahir que els comuns s’impliquin en la construcció i la gestió de residències geriàtriques per augmentar les places disponibles a Andorra, recordant que tot i que la demanda actual està coberta, la previsió a llarg termini exigeix planificar nous equipaments que requereixen temps per ser desenvolupats. Zapatero va defensar la creació d’instal·lacions de dimensió reduïda, adaptades a les necessitats parroquials, aprofitant els terrenys cèntrics disponibles, i va posar com a exemple que un comú, com el d’Ordino, pugui anticipar la futura necessitat d’atendre persones sense autonomia dins la seva parròquia. Es tracta d’una proposta sensata i raonable, que no implica grans despeses immediates, però sí una visió estratègica per assegurar l’atenció digna de les persones grans en el futur. L’atenció diürna ha fet avenços importants amb els centres de dia impulsats per la Creu Roja i recursos com el servei d’atenció a domicili, que es reforçarà amb la flexibilització del requisit del català per als cuidadors, una mesura necessària per garantir la continuïtat d’un servei essencial, especialment tenint en compte que una part important de l’actual plantilla s’apropa a l’edat de jubilació. Zapatero també va posar el focus en les pensions, alertant que continuen sense ser equivalents al nivell de vida real, tot i valorar positivament l’increment del 5,2% per a les pensions per sota del salari mínim, un augment que supera el doble de l’IPC del 2024, i va defensar la necessitat de controlar amb rigor l’atorgament de les pensions de solidaritat per assegurar que arribin a qui realment les necessita. Finalment, va advertir de la preocupació de la federació per la bretxa digital i va reclamar que administració i entitats parapúbliques mantinguin l’opció presencial per a la realització de tràmits, per evitar l’exclusió de les persones grans que no disposen de les habilitats necessàries per operar en línia, una petició del tot raonable per garantir la igualtat d’accés als serveis públics en un país que aposta per la digitalització, però que no pot deixar enrere cap col·lectiu.