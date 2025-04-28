Suport als refugiats
Andorra consolida l’acollida de persones refugiades amb un servei públic que garanteix drets bàsics i integració social
El Servei d’Atenció a Persones Refugiades i Sol·licitants de Protecció Internacional (SAPRE) ha consolidat durant el 2024 la seva funció essencial d’acollida i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat internacional. El servei va atendre 260 persones distribuïdes en 111 nuclis familiars, amb gairebé un 42% de menors d’edat, fet que reflecteix la prioritat de donar suport a famílies amb infants. La coordinació transversal amb diversos ministeris, serveis comunals i entitats socials ha estat fonamental per garantir l’accés als drets bàsics i un procés d’integració sostenible. Tot i els esforços, la manca d’accés a un habitatge estable continua sent un dels principals reptes estructurals, ja que moltes famílies es troben sense opcions un cop superada la fase d’acollida inicial. L’equip del SAPRE, integrat per dues tècniques d’acollida i una psicòloga, ha afrontat una càrrega de treball elevada i ha prioritzat la millora de l’acollida emocional ajustant el ritme de les primeres entrevistes, respectant els temps d’adaptació i utilitzant recursos de mediació intercultural. El servei també ha intensificat la intervenció amb dones víctimes de violència de gènere i ha treballat de manera específica amb adolescents i joves amb dificultats d’adaptació educativa. Aquesta realitat evidencia la complexitat dels perfils que atén el SAPRE i la necessitat de reforçar els recursos humans i materials per donar una resposta eficaç. La memòria del 2024 reivindica que l’acollida no pot limitar-se a un procés assistencial, sinó que ha de ser concebuda com una eina de reparació i restitució de drets vulnerats. També subratlla la importància de fomentar la participació activa de les persones acollides en la definició del seu futur i d’implicar el teixit social en la creació d’una cultura de l’acollida que transcendeixi l’àmbit institucional. En aquest sentit, Andorra, com a país compromès amb els drets humans, ha de mantenir el seu esforç d’acollida dins de les seves possibilitats, contribuint de manera solidària a donar resposta a les crisis humanitàries internacionals. Sense perdre de vista les limitacions pròpies d’un estat de dimensions reduïdes, l’aposta per l’acollida responsable i digna reforça la imatge d’un país obert, sensible i respectuós amb els principis de justícia i solidaritat que inspiren la comunitat internacional.