La justícia digital no va bé
La tramitació judicial digital genera disfuncions greus que afecten drets fonamentals i seguretat jurídica
L’entrada en vigor de l’Expedient Judicial Electrònic (EJE) ha exposat de forma incontestable les limitacions tècniques i operatives d’un sistema que havia de ser un pas endavant. En la pràctica, però, ha derivat en una font constant de disfuncions i inseguretat jurídica per als operadors del dret. L’alerta del Col·legi d’Advocats sobre la impossibilitat de presentar digitalment un procediment d’habeas corpus és tan greu com reveladora, perquè afecta un mecanisme essencial per garantir drets fonamentals com la llibertat personal. La seva inoperància posa en entredit la capacitat de l’Estat per garantir la defensa efectiva d’aquests drets en situacions d’urgència. Aquest cas, però, no és aïllat, i el comunicat del col·legi n’enumera d’altres igualment preocupants: dificultats en procediments de divorci de mutu acord, rebuig automàtic d’escrits per qüestions de format tècnic, interpretacions divergents sobre els terminis legals o problemes amb procediments d’execució d’expedients antics, entre d’altres. La resposta institucional ha estat la implementació de mesures correctores, com la redacció de protocols d’unificació o la presència d’equips tècnics per donar suport als usuaris. Però aquestes solucions són, en el millor dels casos, pal·liatives i no resolen el problema de fons: la incapacitat estructural del sistema per respondre amb eficiència i flexibilitat a la complexitat de l’operativa judicial real. El desplegament de l’EJE va ser planificat durant anys i la seva implementació es va fer amb formació i suport a múltiples institucions. Tot i això, el resultat posa de manifest que els fonaments tecnològics i jurídics del sistema no són sòlids ni complets. El Col·legi d’Advocats ho expressa clarament: la digitalització és imprescindible, però no pot fer-se a costa dels drets bàsics ni sense escoltar les veus de qui, dia a dia, garanteix la tutela judicial efectiva. Qualsevol innovació ha de tenir com a centre la persona, no l’eina. I quan un avenç tecnològic esdevé un obstacle per accedir a la justícia, no parlem de modernització sinó de regressió. Cal actuar amb urgència, corregir els errors i reconfigurar el sistema amb garanties, perquè la justícia digital, per ser-ho de veritat, ha de ser, abans que res, justícia.