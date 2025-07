Dades preocupants

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les dades sobre l’accidentalitat i les infraccions viàries del 2024 posen en evidència una realitat que és preocupant i persistent: la sinistralitat a les carreteres andorranes continua sent elevada, tant en nombre de sinistres com en la gravetat d’alguns, tot i una lleugera davallada en les sancions per excés de velocitat. L’increment de gairebé un 4% en els accidents de trànsit i les 259 persones afectades –set de les quals van perdre la vida i 24 van patir ferides greus– haurien de fer reflexionar la societat i les autoritats sobre la cultura viària al país. L’alcohol i les drogues continuen estant massa presents darrere del volant, amb 508 conductors donant positiu i una part significativa implicats directament en accidents amb víctimes, fet que demostra que, tot i les campanyes de conscienciació i els controls rutinaris, encara hi ha qui assumeix conductes irresponsables al volant amb conseqüències fatals. A això s’hi suma el comportament temerari que es deriva de l’excés de velocitat, que, si bé ha registrat una reducció d’un 10% en nombre de multes, continua liderant el rànquing d’infraccions amb 11.711 sancions en un any. El fet que només cinc radars concentrin gairebé la meitat de les multes posa de manifest que els punts més problemàtics de la xarxa viària són ben coneguts i que les mesures coercitives poden tenir cert efecte, però no n’hi ha prou. És preocupant també que les infraccions com circular sense la ITV o parlar pel telèfon mòbil continuïn sent habituals, indicant una relaxació generalitzada en el compliment de normes bàsiques de seguretat. Cal una resposta més decidida: una presència policial més visible, sí, però també una aposta real per l’educació viària, especialment entre els més joves, i per la millora de la infraestructura per reduir punts de risc. La responsabilitat individual, però, és clau: mentre no s’assumeixi que conduir no és només un dret sinó una obligació de convivència segura, les estadístiques seguiran sent un retrat massa fidedigne d’una actitud col·lectiva que banalitza el perill a la carretera.