L’impacte dels controls

La vigilància sobre la frontera del Pas de la Casa s’ha reforçat notablement per lluitar contra un fenomen que anava a l’alça i que ha motivat les queixes i crítiques de veïns del nucli. Les imatges dels passadors movent-se amb aparent impunitat pels carrers degradava i causava inseguretat, havien lamentat en diferents ocasions ciutadans. La cooperació francoandorrana en aquesta matèria no és nova però ha fet un pas endavant amb fórmules com les patrulles mixtes a banda i banda de la frontera per dissuadir el tràfic il·lícit; una vigilància que s’ha traduït en confiscacions i també detencions. Andorra ja sap les conseqüències que té que un estat veí decideixi actuar amb major fermesa per frenar els traficants que fan negoci aprofitant el preu del tabac al Principat; Espanya va desplaçar al seu dia efectius especialitzats a la frontera per erradicar les pràctiques delictives. Avui el fenomen s’ha desplaçat al nord perquè la política de preus francesa ha provocat que el marge amb Andorra sigui notablement alt. El Principat ha de poder mantenir la seva pròpia política tarifària seguint uns estàndards que ja estan fixats en la legislació que regula el preu mínim, de la mateixa manera que l’estat veí del nord ha pres la decisió lícita d’emprendre una croada antitabac que en part es fonamenta a encarir el producte per dissuadir els fumadors. Però el que no pot permetre Andorra és que el Pas de la Casa es converteixi en un paradís del contraban liderat per màfies delictives, per bon veïnatge i per la pròpia seguretat. Els controls hi han de ser i han de servir per espantar una delinqüència que no beneficia en res ni el poble com a pol turístic que és ni més concretament al sector comercial que actua d’acord a la llei. Però el mateix comerç sap que hi ha almenys dues variables de difícil solució: el consum cau i Espanya és encara avui barata comparativament amb el veí del nord i, per tant, la Jonquera és un competidor com a centre de compra. La mateixa lliçó val per al pes que encara té avui per a l’Estat la recaptació impositiva del tabac.